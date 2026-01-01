[Permanence] Energie : quels sont mes droits ? La Maison de l’Habitant Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-12 13:30 – 16:30

Des questions sur vos contrats et vos factures d’énergie, sur le chèque énergie ? Vous voulez ouvrir vos espaces clients énergie et les maitriser pour suivre le coût de vos factures et éviter les surprises ? L’association La Cim E vous aide à y voir plus clair.Rendez-vous de 45 minutes à La Maison de l’HabitantGratuit sur inscription : Pour les habitants de Nantes et Saint-Herblain, contacter l’Eco-Appart : 02 40 99 28 01Pour les habitants des autres commuines, contacter l’association La CIM E : 07 71 59 80 09

La Maison de l’Habitant Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 30 15 https://metropole.nantes.fr/maison-habitant contact@adil44.fr 0771598009



