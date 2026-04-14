[Permanence] Habitat participatif et bien vieillir, La Maison de l’Habitant, Nantes

[Permanence] Habitat participatif et bien vieillir Lundi 18 mai, 14h00 La Maison de l’Habitant Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-18T14:00:00+02:00 – 2026-05-18T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-18T14:00:00+02:00 – 2026-05-18T16:30:00+02:00

Venez échanger sur votre réflexion personnelle sur le lien habitat/vieillissement et affiner vos envies, projets, souhaits pour un habitat alternatif en avançant dans l’âge.

L’association Hal’âge vous informera et vous conseillera.

Rendez-vous de 30 minutes à La Maison de l’Habitant

Infos et inscription : 02 40 89 30 15

La Maison de l’Habitant 12 Rue Président Edouard Herriot, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 89 30 15 »}]

Venez échanger sur le lien entre vieillissement et habitat participatif avec l’association Hal’Âge Logement Bien vieillir