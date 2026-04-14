[Permanence] Habitat participatif et bien vieillir, La Maison de l’Habitant, Nantes
[Permanence] Habitat participatif et bien vieillir, La Maison de l’Habitant, Nantes lundi 18 mai 2026.
[Permanence] Habitat participatif et bien vieillir Lundi 18 mai, 14h00 La Maison de l’Habitant Loire-Atlantique
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-18T14:00:00+02:00 – 2026-05-18T16:30:00+02:00
Fin : 2026-05-18T14:00:00+02:00 – 2026-05-18T16:30:00+02:00
Venez échanger sur votre réflexion personnelle sur le lien habitat/vieillissement et affiner vos envies, projets, souhaits pour un habitat alternatif en avançant dans l’âge.
L’association Hal’âge vous informera et vous conseillera.
Rendez-vous de 30 minutes à La Maison de l’Habitant
Infos et inscription : 02 40 89 30 15
La Maison de l’Habitant 12 Rue Président Edouard Herriot, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 89 30 15 »}]
Venez échanger sur le lien entre vieillissement et habitat participatif avec l’association Hal’Âge Logement Bien vieillir
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Tristan Lucas : Décennies – en rodage, La Compagnie du Café-Théâtre, Nantes 14 avril 2026
- Salon international des arts du fil Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes 15 avril 2026
- Le droit, la justice… et moi ? – 3e édition Maison de quartier des Dervallières Nantes 15 avril 2026
- Les incontournables ! (+ 6 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes 15 avril 2026
- Stage Théâtre et/ou arts plastiques Maison de quartier La Mano Nantes 15 avril 2026