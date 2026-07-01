Permanence jardin, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Informations pratiques

Permanence jardin Mercredi 22 juillet, 15h00 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T15:00:00+02:00 – 2026-07-22T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-22T15:00:00+02:00 – 2026-07-22T17:00:00+02:00

Ateliers en partenariat avec l’association Bio-T-Full

Reconnectons l’urbain à la nature par la pratique du jardinage et de l’agriculture périurbaine avec des ateliers dans le jardin de la médiathèque.

Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire

Ateliers en partenariat avec l’association Bio-T-Full. Reconnectons l’urbain à la nature par la pratique du jardinage avec des ateliers dans le jardin de la médiathèque. été2026