Permanence jardin Médiathèque Luce Courville Nantes
Permanence jardin Médiathèque Luce Courville Nantes mercredi 19 août 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-19 15:00 – 17:00
Gratuit : oui Tout public
Ateliers en partenariat avec l’association Bio-T-FullReconnectons l’urbain à la nature par la pratique du jardinage et de l’agriculture périurbaine avec des ateliers dans le jardin de la médiathèque.
Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/
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