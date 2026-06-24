Permanence jardin Médiathèque Luce Courville Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-19 15:00 – 17:00

Gratuit : oui Tout public

Ateliers en partenariat avec l’association Bio-T-FullReconnectons l’urbain à la nature par la pratique du jardinage et de l’agriculture périurbaine avec des ateliers dans le jardin de la médiathèque.

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/



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