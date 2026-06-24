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Permanence jardin Médiathèque Luce Courville Nantes

Permanence jardin Médiathèque Luce Courville Nantes

Permanence jardin Médiathèque Luce Courville Nantes mercredi 2 septembre 2026.

Lieu : Médiathèque Luce Courville

Adresse : 1 Rue Eugène Thomas

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 2 septembre 2026

Fin : mercredi 2 septembre 2026

Heure de début : 15:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-02 15:00 – 17:00
Gratuit : oui  Tout public 

Ateliers en partenariat avec l’association Bio-T-FullReconnectons l’urbain à la nature par la pratique du jardinage et de l’agriculture périurbaine avec des ateliers dans le jardin de la médiathèque.

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/


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