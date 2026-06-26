Landivisiau

Permanence numérique Utiliser son ordinateur

25 rue du Manoir Landivisiau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:00:00

fin : 2026-07-21 12:00:00

Date(s) :

2026-07-21

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Pas facile de s’y retrouver quand on n’y connaît pas grand-chose !

Venez appréhender les bases à la bibliothèque.

Public débutant.

Entrée libre. .

25 rue du Manoir Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 39 37

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English :

L’événement Permanence numérique Utiliser son ordinateur Landivisiau a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX