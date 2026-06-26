Permanence numérique Utiliser son ordinateur Landivisiau
Permanence numérique Utiliser son ordinateur Landivisiau mardi 21 juillet 2026.
Landivisiau
Permanence numérique Utiliser son ordinateur
25 rue du Manoir Landivisiau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-07-21 12:00:00
Date(s) :
2026-07-21
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Pas facile de s’y retrouver quand on n’y connaît pas grand-chose !
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Public débutant.
Entrée libre. .
25 rue du Manoir Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 39 37
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English :
L’événement Permanence numérique Utiliser son ordinateur Landivisiau a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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