UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Permanence numérique Utiliser son ordinateur Landivisiau

Permanence numérique Utiliser son ordinateur Landivisiau mardi 21 juillet 2026.

Adresse
25 rue du Manoir
Ville
29400 Landivisiau
Département
Finistère
Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Landivisiau

Permanence numérique Utiliser son ordinateur

25 rue du Manoir Landivisiau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-07-21 12:00:00

Date(s) :
2026-07-21

Naviguer sur Internet, télécharger une pièce jointe, navigateur, système d’exploitation…

Pas facile de s’y retrouver quand on n’y connaît pas grand-chose !

Venez appréhender les bases à la bibliothèque.

Public débutant.

Entrée libre.   .

25 rue du Manoir Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 39 37 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Permanence numérique Utiliser son ordinateur Landivisiau a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

À voir aussi à Landivisiau (Finistère)