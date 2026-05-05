Permanence Wikipédia, OpenStreetMap et logiciel libres, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Permanence Wikipédia, OpenStreetMap et logiciel libres Samedi 30 mai, 10h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00

30 mai de 10h à 18h, pôle Actualité

Permanence Wikipédia et Openstreetmap. Venez découvrir et enrichir ces deux outils collaboratifs.

Un groupe de wikipédiens et de mappeurs toulousains vous accueille et réponds à vos questions sur ces deux outils collaboratifs, leur fonctionnement et leurs possibilités. Et pourquoi pas en profiter pour faire votre 1ère contribution ?! Ambiance conviviale assurée !

Des médiateurs de l’association Toulibre répondent à vos questions sur Linux et les logiciels libres et vous aident à l’installation.

A partir de 12 ans, accès libre

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

La médiathèque José Cabanis vous propose une journée consacrée à la culture du libre et ses différentes déclinaisons