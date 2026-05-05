Permanence Wikipédia, OpenStreetMap et logiciel libres, Médiathèque José Cabanis, Toulouse
Permanence Wikipédia, OpenStreetMap et logiciel libres, Médiathèque José Cabanis, Toulouse samedi 30 mai 2026.
Permanence Wikipédia, OpenStreetMap et logiciel libres Samedi 30 mai, 10h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00
30 mai de 10h à 18h, pôle Actualité
Permanence Wikipédia et Openstreetmap. Venez découvrir et enrichir ces deux outils collaboratifs.
Un groupe de wikipédiens et de mappeurs toulousains vous accueille et réponds à vos questions sur ces deux outils collaboratifs, leur fonctionnement et leurs possibilités. Et pourquoi pas en profiter pour faire votre 1ère contribution ?! Ambiance conviviale assurée !
Des médiateurs de l’association Toulibre répondent à vos questions sur Linux et les logiciels libres et vous aident à l’installation.
A partir de 12 ans, accès libre
Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie
La médiathèque José Cabanis vous propose une journée consacrée à la culture du libre et ses différentes déclinaisons