Langeac

Permanences CDIFF

2 PLAce de la halle Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 09:30:00

fin : 2026-05-06 12:00:00

Date(s) :

2026-05-06 2026-05-20

Dans le cadre de l’accompagnement Contactez Fabrice Gattier au 04-71-09-49-49 pour prendre RDV. L’accompagnement peut être individuel ou collectif.

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2 PLAce de la halle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes grenouillecafe@gmail.com

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English :

Contact Fabrice Gattier on 04-71-09-49-49 to make an appointment. Coaching can be individual or collective.

L’événement Permanences CDIFF Langeac a été mis à jour le 2026-04-24 par Communauté de communes des rives Haut-Allier