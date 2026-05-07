Permanences élu de quartier Quartier Cleunay/Arsenal-Redon/La Courrouze Rennes 7 mai – 7 juillet Ille-et-Vilaine

Matthieu GROSEIL – Conseiller municipal délégué au quartier Cleunay, Arsenal-Redon, La Courrouze

Venez rencontrer Matthieu Groseil, Conseiller municipal délégué au quartier Cleunay, Arsenal-Redon, La Courrouze durant plusieurs permanences :

**JEUDI 7 MAI** de 16h30-18h00 au CENTRE SOCIAL CLEUNAY

49 rue Jules Lallemand – (Salle de permanence au rez-de-chaussée)

**MERCREDI 27 MAI** de 16h30-18h00 au PAVILLON COURROUZE

40 rue des Munitionnettes – (Espace d’information et de concertation)

**JEUDI 11 JUIN** de 16h30-18h00 à la MAISON HELOÏSE

13 rue de Redon – (Salle de réunion au 1er étage)

**MARDI 30 JUIN** de 16h30-18h00 à l’ESPACE SOCIAL COMMUN

25 rue Noël Blayau – (Bureau au rez-de-chaussée)

**MARDI 7 JUILLET** 16h30-18h00 au BÂTIMENT À MODELER (BAM)

2 rue André Trasbot

**Les permanences seront visibles sur la page :**

[https://metropole.rennes.fr/quartier-cleunay-arsenal-redon-la-courrouze](https://metropole.rennes.fr/quartier-cleunay-arsenal-redon-la-courrouze)

sur le site des structures, la veille dans le journal Ouest-France

**Prise de rendez-vous de préférence en contactant le secrétariat :** 02.23.62.13.70 ou [c.temple@ville-rennes.fr](mailto:c.temple@ville-rennes.fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-07T16:30:00.000+02:00

Fin : 2026-07-07T18:00:00.000+02:00

1

02.23.62.13.70 c.temple@ville-rennes.fr

Quartier Cleunay/Arsenal-Redon/La Courrouze 39 rue jules Lallemand Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

