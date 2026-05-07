Permanences élu de quartier Quartier Cleunay/Arsenal-Redon/La Courrouze Rennes
Permanences élu de quartier Quartier Cleunay/Arsenal-Redon/La Courrouze Rennes jeudi 7 mai 2026.
Permanences élu de quartier Quartier Cleunay/Arsenal-Redon/La Courrouze Rennes 7 mai – 7 juillet Ille-et-Vilaine
Matthieu GROSEIL – Conseiller municipal délégué au quartier Cleunay, Arsenal-Redon, La Courrouze
Venez rencontrer Matthieu Groseil, Conseiller municipal délégué au quartier Cleunay, Arsenal-Redon, La Courrouze durant plusieurs permanences :
**JEUDI 7 MAI** de 16h30-18h00 au CENTRE SOCIAL CLEUNAY
49 rue Jules Lallemand – (Salle de permanence au rez-de-chaussée)
**MERCREDI 27 MAI** de 16h30-18h00 au PAVILLON COURROUZE
40 rue des Munitionnettes – (Espace d’information et de concertation)
**JEUDI 11 JUIN** de 16h30-18h00 à la MAISON HELOÏSE
13 rue de Redon – (Salle de réunion au 1er étage)
**MARDI 30 JUIN** de 16h30-18h00 à l’ESPACE SOCIAL COMMUN
25 rue Noël Blayau – (Bureau au rez-de-chaussée)
**MARDI 7 JUILLET** 16h30-18h00 au BÂTIMENT À MODELER (BAM)
2 rue André Trasbot
**Les permanences seront visibles sur la page :**
[https://metropole.rennes.fr/quartier-cleunay-arsenal-redon-la-courrouze](https://metropole.rennes.fr/quartier-cleunay-arsenal-redon-la-courrouze)
sur le site des structures, la veille dans le journal Ouest-France
**Prise de rendez-vous de préférence en contactant le secrétariat :** 02.23.62.13.70 ou [c.temple@ville-rennes.fr](mailto:c.temple@ville-rennes.fr)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-07T16:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-07T18:00:00.000+02:00
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02.23.62.13.70 c.temple@ville-rennes.fr
Quartier Cleunay/Arsenal-Redon/La Courrouze 39 rue jules Lallemand Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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