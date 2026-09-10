jeudi 17 septembre 2026 · Quartier Cleunay / Arsenal Redon / La Courrouze · Rennes

Informations pratiques

Permanences élu de quartier Quartier Cleunay / Arsenal Redon / La Courrouze Rennes 17 septembre – 12 novembre Ille-et-Vilaine

Matthieu GROSEIL – Conseiller municipal délégué au quartier Cleunay, Arsenal-Redon, La Courrouze

Venez rencontrer **Matthieu Groseil**, Conseiller municipal délégué au quartier Cleunay, Arsenal-Redon, La Courrouze durant plusieurs permanences :

**JEUDI 17 SEPTEMBRE**

de 16h30-18h00 à la MAISON DES FAMILLES

2 Allée Joseph Gemain

**MARDI 6 OCTOBRE**

de 16h30-18h00 à l’ANTIPODE MJC

75 Avenue Jules Maniez

**JEUDI 28 OCTOBRE**

de 16h30-18h00 au PAVILLON COURROUZE

40 Rue des Munitionnettes

**JEUDI 12 NOVEMBRE**

de 16h30-18h00 à la MAISON MARION DU FAOUET

10 Allée Marion du Faouët

**Les permanences seront visibles sur la page :**

[https://metropole.rennes.fr/quartier-cleunay-arsenal-redon-la-courrouze](https://metropole.rennes.fr/quartier-cleunay-arsenal-redon-la-courrouze)

sur le site des structures, la veille dans le journal Ouest-France

**Prise de rendez-vous de préférence en contactant le secrétariat :** 02.23.62.13.70 ou [c.temple@ville-rennes.fr](mailto:c.temple@ville-rennes.fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-17T16:30:00.000+02:00

Fin : 2026-11-12T18:00:00.000+01:00

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02.23.62.13.70 c.temple@ville-rennes.fr

Quartier Cleunay / Arsenal Redon / La Courrouze 19 rue Jean-Marcel Châtel, Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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