Permanences élu de quartier Quartier Cleunay / Arsenal Redon / La Courrouze Rennes
jeudi 17 septembre 2026 · Quartier Cleunay / Arsenal Redon / La Courrouze · Rennes
Informations pratiques
Permanences élu de quartier Quartier Cleunay / Arsenal Redon / La Courrouze Rennes 17 septembre – 12 novembre Ille-et-Vilaine
Matthieu GROSEIL – Conseiller municipal délégué au quartier Cleunay, Arsenal-Redon, La Courrouze
Venez rencontrer **Matthieu Groseil**, Conseiller municipal délégué au quartier Cleunay, Arsenal-Redon, La Courrouze durant plusieurs permanences :
**JEUDI 17 SEPTEMBRE**
de 16h30-18h00 à la MAISON DES FAMILLES
2 Allée Joseph Gemain
**MARDI 6 OCTOBRE**
de 16h30-18h00 à l’ANTIPODE MJC
75 Avenue Jules Maniez
**JEUDI 28 OCTOBRE**
de 16h30-18h00 au PAVILLON COURROUZE
40 Rue des Munitionnettes
**JEUDI 12 NOVEMBRE**
de 16h30-18h00 à la MAISON MARION DU FAOUET
10 Allée Marion du Faouët
**Les permanences seront visibles sur la page :**
[https://metropole.rennes.fr/quartier-cleunay-arsenal-redon-la-courrouze](https://metropole.rennes.fr/quartier-cleunay-arsenal-redon-la-courrouze)
sur le site des structures, la veille dans le journal Ouest-France
**Prise de rendez-vous de préférence en contactant le secrétariat :** 02.23.62.13.70 ou [c.temple@ville-rennes.fr](mailto:c.temple@ville-rennes.fr)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-17T16:30:00.000+02:00
Fin : 2026-11-12T18:00:00.000+01:00
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02.23.62.13.70 c.temple@ville-rennes.fr
Quartier Cleunay / Arsenal Redon / La Courrouze 19 rue Jean-Marcel Châtel, Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
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