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Permanences Élue de Quartier Quartier Bourg Lévêque, La Touche, Moulin du Comte Rennes

jeudi 10 septembre 2026 · Quartier Bourg Lévêque, La Touche, Moulin du Comte · Rennes

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 17 décembre 2026
Lieu
Quartier Bourg Lévêque, La Touche, Moulin du Comte
Adresse
mail françois mitterrand rennes
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Permanences Élue de Quartier Quartier Bourg Lévêque, La Touche, Moulin du Comte Rennes 10 septembre – 17 décembre, certains jeudis Ille-et-Vilaine

Claire SONNET Conseillère municipale déléguée à la démocratie locale et au quartier Bourg L’évêque, La Touche, Moulin du Comte

Venez rencontrer **Claire SONNET** Conseillère municipale déléguée à la démocratie locale et au quartier Bourg L’évêque, La Touche, Moulin du Comte durant plusieurs permanences :

**JEUDI 10 SEPTEMBRE**
de 16h-17h30 à la MAISON DE QUARTIER LA TOUCHE
6 rue du Cardinal Paul Gouyon

**JEUDI 22 OCTOBRE**
de 16h-17h30 à MJC LA PAILLETTE
2 rue du Pré de Bris – (salle Uranie du Lavoir)

**JEUDI 26 NOVEMBRE**
de 16h-17h30 au CERCLE PAUL BERT NORD-OUEST
30 rue Charles Géniaux

**JEUDI 17 DECEMBRE**
de 16h-17h30 à la MAISON DE QUARTIER LA TOUCHE
6 rue du Cardinal Paul Gouyon

Les permanences seront visibles sur le site de chacune des structures, sur le site de [https://metropole.rennes.fr](https://metropole.rennes.fr), et la veille dans le journal Ouest-France.

**Prise de rendez-vous de préférence en contactant le secrétariat :** 02.23.62.13.82.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-10T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-12-17T17:30:00.000+01:00

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 02.23.62.13.82

Quartier Bourg Lévêque, La Touche, Moulin du Comte mail françois mitterrand rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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