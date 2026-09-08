jeudi 10 septembre 2026 · Quartier Bourg Lévêque, La Touche, Moulin du Comte · Rennes

Informations pratiques

Permanences Élue de Quartier Quartier Bourg Lévêque, La Touche, Moulin du Comte Rennes 10 septembre – 17 décembre, certains jeudis Ille-et-Vilaine

Claire SONNET Conseillère municipale déléguée à la démocratie locale et au quartier Bourg L’évêque, La Touche, Moulin du Comte

Venez rencontrer **Claire SONNET** Conseillère municipale déléguée à la démocratie locale et au quartier Bourg L’évêque, La Touche, Moulin du Comte durant plusieurs permanences :

**JEUDI 10 SEPTEMBRE**

de 16h-17h30 à la MAISON DE QUARTIER LA TOUCHE

6 rue du Cardinal Paul Gouyon

**JEUDI 22 OCTOBRE**

de 16h-17h30 à MJC LA PAILLETTE

2 rue du Pré de Bris – (salle Uranie du Lavoir)

**JEUDI 26 NOVEMBRE**

de 16h-17h30 au CERCLE PAUL BERT NORD-OUEST

30 rue Charles Géniaux

**JEUDI 17 DECEMBRE**

de 16h-17h30 à la MAISON DE QUARTIER LA TOUCHE

6 rue du Cardinal Paul Gouyon

Les permanences seront visibles sur le site de chacune des structures, sur le site de [https://metropole.rennes.fr](https://metropole.rennes.fr), et la veille dans le journal Ouest-France.

**Prise de rendez-vous de préférence en contactant le secrétariat :** 02.23.62.13.82.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-10T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-12-17T17:30:00.000+01:00

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02.23.62.13.82

Quartier Bourg Lévêque, La Touche, Moulin du Comte mail françois mitterrand rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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