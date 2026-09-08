Permanences Élue de Quartier Quartier Bourg Lévêque, La Touche, Moulin du Comte Rennes
jeudi 10 septembre 2026 · Quartier Bourg Lévêque, La Touche, Moulin du Comte · Rennes
Informations pratiques
Permanences Élue de Quartier Quartier Bourg Lévêque, La Touche, Moulin du Comte Rennes 10 septembre – 17 décembre, certains jeudis Ille-et-Vilaine
Claire SONNET Conseillère municipale déléguée à la démocratie locale et au quartier Bourg L’évêque, La Touche, Moulin du Comte
Venez rencontrer **Claire SONNET** Conseillère municipale déléguée à la démocratie locale et au quartier Bourg L’évêque, La Touche, Moulin du Comte durant plusieurs permanences :
**JEUDI 10 SEPTEMBRE**
de 16h-17h30 à la MAISON DE QUARTIER LA TOUCHE
6 rue du Cardinal Paul Gouyon
**JEUDI 22 OCTOBRE**
de 16h-17h30 à MJC LA PAILLETTE
2 rue du Pré de Bris – (salle Uranie du Lavoir)
**JEUDI 26 NOVEMBRE**
de 16h-17h30 au CERCLE PAUL BERT NORD-OUEST
30 rue Charles Géniaux
**JEUDI 17 DECEMBRE**
de 16h-17h30 à la MAISON DE QUARTIER LA TOUCHE
6 rue du Cardinal Paul Gouyon
Les permanences seront visibles sur le site de chacune des structures, sur le site de [https://metropole.rennes.fr](https://metropole.rennes.fr), et la veille dans le journal Ouest-France.
**Prise de rendez-vous de préférence en contactant le secrétariat :** 02.23.62.13.82.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-10T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-12-17T17:30:00.000+01:00
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02.23.62.13.82
Quartier Bourg Lévêque, La Touche, Moulin du Comte mail françois mitterrand rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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