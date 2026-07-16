Permanences ERIP à Mirebeau, Antenne Mission Locale d’Insertion du Poitou, Mirebeau

Informations pratiques

Permanences ERIP à Mirebeau 15 septembre – 15 décembre, certains mardis Antenne Mission Locale d’Insertion du Poitou Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-15T09:00:00+02:00 – 2026-09-15T12:00:00+02:00

Fin : 2026-12-15T09:00:00+01:00 – 2026-12-15T12:00:00+01:00

Vous souhaitez changer de travail ? Découvrir un métier ? Vous former ?

L’ERIP vous reçoit, sur RDV, pour un accueil et une information personnalisés.

Nous travaillons en réseau, si vous avez besoin d’accompagnement, nous vous aiguillerons vers le partenaire adapté.

Les permanences de l’ERIP ont lieu à l’antenne de la Mission Locale de Mirebeau, 1 mardi par mois, de 9h à 12h :

Pour prendre RDV sur une de ces permanences, il suffit de nous laisser un message au 06 70 34 93 23 ou erip@mli-poitiers.asso.fr

Antenne Mission Locale d’Insertion du Poitou 5 rue de l’industrie Mirebeau Mirebeau 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « erip@mli-poitiers.asso.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 70 34 93 23 »}] [{« link »: « mailto:erip@mli-poitiers.asso.fr »}]

RDV individuels d’information sur l’orientation et la formation tout au long de la vie