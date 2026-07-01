Exposition à l’église de Mirebeau, Église Notre-Dame, Mirebeau

Informations pratiques

Exposition à l’église de Mirebeau 19 et 20 septembre Église Notre-Dame Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition et visite de l’église Notre-Dame de Mirebeau

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir ou redécouvrir cet édifice à travers un parcours consacré à la pratique religieuse de nos parents et grands-parents, aux grandes étapes de leur vie.

Ornements liturgiques, vêtements, objets et photographies permettront d’évoquer cette mémoire religieuse et familiale.

Église Notre-Dame 6 Rue Victor Hugo 86110 Mirebeau Mirebeau 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine À l’origine dédiée à Notre-Dame du Château, l’église apparaît dès le XIᵉ siècle. Détruite à deux reprises, elle est reconstruite puis de nouveau consacrée en 1573, avant de connaître une importante restauration en 1851.

Parmi les œuvres remarquables à découvrir figurent une chaire provenant de l’abbaye Sainte-Croix de Poitiers, datant du XVIIᵉ siècle et mettant à l’honneur sainte Radegonde, ainsi qu’une exceptionnelle statue de la Vierge à l’Enfant du XIIIᵉ siècle. Cette Madone, dont émane une grande douceur, constitue une œuvre unique dans la région. parking à proximité,

Exposition et visite de l’église Notre Dame de Mirebeau