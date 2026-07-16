Circuit : visite de Mirebeau la médiévale, Office de tourisme du Haut Poitou, Mirebeau

Informations pratiques

Circuit : visite de Mirebeau la médiévale Dimanche 20 septembre, 14h30 Office de tourisme du Haut Poitou Vienne

Gratuit. Prévoir une marche de 3h et donc de bonnes chaussures.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Partez à la découverte de Mirebeau lors d’une visite déambulatoire à travers la ville. Au fil des monuments et des récits, explorez son caractère médiéval et son histoire, profondément ancrée entre le Haut-Poitou et l’Anjou.

Cette visite est proposée en partenariat avec la Ville de Mirebeau, les Amis du prieuré Saint-André et l’Office de tourisme du Haut-Poitou.

Office de tourisme du Haut Poitou 21 place de la République, 86110 Mirebeau Mirebeau 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0682454443 Parking

Visite déambulatoire de la ville et découverte de son caractère médiéval au travers de divers monuments et de son histoire profondément ancrée dans le Haut Poitou et l’Anjou.

© Anthony BERNARD