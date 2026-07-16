Visite commentée : maquette intemporelle de Mirebeau, Musée du Haut Poitou, Mirebeau

Informations pratiques

Visite commentée : maquette intemporelle de Mirebeau 19 et 20 septembre Musée du Haut Poitou Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez ou redécouvrez la maquette réalisée par Pierre Rheau, fondateur du musée du Haut-Poitou.

Toujours conservée dans les anciens locaux du musée, cette œuvre de 100m² représente des édifices disparus ou encore visibles aujourd’hui, témoins de l’histoire de Mirebeau.

Fermé définitivement au public en août 2022, l’ancien musée connaît désormais une nouvelle dynamique. Le propriétaire des lieux souhaite y accueillir des associations tout en préservant cette œuvre d’une vie.

Musée du Haut Poitou 2 Chemin du Buisson Trinquant, 86110 Mirebeau Mirebeau 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0671913275 Ancien musée du Haut Poitou définitivement fermé en 2022

Découvrez ou redécouvrez la maquette réalisée par le fondateur du musée du Haut-Poitou (Pierre Rheau). La maquette de 100 m², toujours en place dans les locaux, représente de manière intemporelle des…

©Pierre Rheau