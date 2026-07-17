Conférence « Aliénor d’Aquitaine et le château de Mirebeau », Prieuré Saint-André, Mirebeau

Informations pratiques

Conférence « Aliénor d’Aquitaine et le château de Mirebeau » Samedi 19 septembre, 17h00 Prieuré Saint-André Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Conférence d’Anthony Bernard sur « Aliénor d’Aquitaine et le château de Mirebeau », proposée par les Amis du prieuré Saint-André.

La famille Plantagenêt a profondément marqué l’histoire de Mirebeau et de son château. La figure d’Aliénor d’Aquitaine reste notamment associée à la bataille de 1202, qui mit un terme définitif à 29 années de conflits familiaux.

Prieuré Saint-André 43 Rue Pasteur, 86110 Mirebeau, France Mirebeau 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549504053 https://www.prieuresaintandre.fr Dépendance de l’abbaye de Bourgueil attestée dès 1102, abandonnée par les moines au début du XVIIe siècle. Le prieuré comprend une église reconstruite entre 1860 et 1869 et une aile orientale abritant une salle capitulaire du XIIIe siècle. De plan rectangulaire, le logis est doté d’une tour d’escalier semi-hors-oeuvre recouverte d’une calotte pyramidale en pierre et de cheminées monumentales. Le bâtiment abritant la salle capitulaire date pour l’essentiel des XIIIe et XVe siècles. Construction du clocher en 1860 par l’architecte Dulin.

Réhabilité par la mairie de Mirebeau, il est aujourd’hui un espace culturel disponible à la location et accueille chaque année diverses manifestations.

Conférence de Anthony BERNARD sur « Aliènor d’Aquitaine et le château de Mirebeau » proposée par les Amis du Prieuré de Saint-André. La relation de la famille Plantagenêt avec la ville et le château de…

© Anthony BERNARD