Permanences jardin, Médiathèque Luce Courville, Nantes
Permanences jardin, Médiathèque Luce Courville, Nantes mercredi 6 mai 2026.
Permanences jardin Mercredi 6 mai, 15h00 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T15:00:00+02:00 – 2026-05-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-06T15:00:00+02:00 – 2026-05-06T17:00:00+02:00
Ateliers en partenariat avec l’association Bio-T-Full
Reconnectons l’urbain à la nature par la pratique du jardinage et de l’agriculture périurbaine avec des ateliers dans le jardin de la médiathèque : semis, fabrication de bacs de culture, création d’un jardin des 5 sens…
Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire
L’association Bio-T-Full anime des ateliers dans le jardin de la médiathèque : semis, fabrication de bacs de culture, création d’un jardin des 5 sens…
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Le droit, la justice… et moi ? – 3e édition Maison de quartier des Dervallières Nantes 15 avril 2026
- Les incontournables ! (+ 6 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes 15 avril 2026
- Salon international des arts du fil Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes 15 avril 2026
- Stage Théâtre et/ou arts plastiques Maison de quartier La Mano Nantes 15 avril 2026
- Yoga ludique – Parent-enfant A L’Abord’âge-Le café des enfants Nantes 15 avril 2026