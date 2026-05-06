Tous à la ferme et marché, Ferme des dervallières, Nantes

Tous à la ferme et marché Mercredi 6 mai, 15h00 Ferme des dervallières Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T15:00:00+02:00 – 2026-05-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-06T15:00:00+02:00 – 2026-05-06T17:00:00+02:00

Ces visites sont l’occasion de faire le tour des cultures et de se renseigner sur les travaux en cours.

Ce mercredi 6 mai, une vente de légumes aura lieu en même temps. N’oubliez pas vos pièces ! On vend toujours les légumes à prix libre : vous décidez du prix en fonction de ce qui vous semble juste pour vous et pour nous. Actuellement nous récoltons : salade, radis, oignons, pommes de terre, carottes, navets, betteraves…

La Ferme des Dervallières est un projet porté par la Ville de Nantes et la Métropole, et pensé collectivement avec les acteurs associatifs locaux et les habitants. L’objectif est de faciliter l’accès à de bons légumes bio dans le quartier, de faire de cet espace naturel et riche en biodiversité un lieu de vie pour les petits comme les grands, et de créer de l’emploi.

La Régie de quartier OCEAN est en charge de la production agricole et de l’animation du lieu. Elle emploi 8 à 10 salariés en insertion et propose des visites et des animations tout au long de l’année.

Ferme des dervallières 22 Rue Jean Marc Nattier, 44100 Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire

Venez nous rencontrer, découvrir ce qui pousse et les travaux en cours ferme urbaine maraîchage