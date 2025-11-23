Permis de détruire Rothau
Permis de détruire Rothau samedi 29 août 2026.
Rothau
Permis de détruire
rue des Déportés Rothau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-29 20:30:00
fin : 2026-08-29 22:15:00
Date(s) :
2026-08-29
Tout public –
Dominique lutte pour concrétiser son rêve corse entre son cabinet médical en chantier et son combat contre une centrale électrique controversée. Quand Olivier, son ami psychanalyste en plein divorce, débarque pour refaire sa vie sur l’île, les deux pinzuti (Français du continent) aidés de leur ami corse Santu, vont tout faire pour s’intégrer à la culture insulaire pour le meilleur et le pire. .
rue des Déportés Rothau 67570 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 09 49 contact@cinema-leroyal.fr
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English :
L’événement Permis de détruire Rothau a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche
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