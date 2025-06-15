Sentiers Plaisir Le chemin des déportés Rothau

Sentiers Plaisir Le chemin des déportés

Rue de la Gare Rothau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-04 09:30:00

fin : 2026-08-04 16:30:00

Date(s) :

2026-08-04

Cette sortie journalière emprunte le sentier utilisé par les déportés arrivés en gare de Rothau jusqu’au site de l’hôtel du Struthof. Il emprunte ensuite un circuit fermé autour du camp de Natzweiler.

RDV 09h30 Gare de Rothau. Retour vers 16h30.

Conditions chaussures de marche, bâtons de marche, vêtements adaptés à la météo, prévoir boissons et repas tiré du sac. Distance 13 km. Dénivelé 450 m .

Rue de la Gare Rothau 67570 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 47 18 51 tourisme@valleedelabruche.fr

