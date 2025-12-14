Informations pratiques

Rothau

Vaiana, La Légede du bout du monde

rue des Déportés Rothau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-30 17:00:00

fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Tout public

Répondant à l’appel de l’océan, Vaiana s’aventure pour la première fois par-delà le récif de son île de Motunui. Accompagnée du célèbre demi-dieu Maui, elle embarque pour un voyage inoubliable destiné à permettre à son peuple de retrouver sa prospérité… .

rue des Déportés Rothau 67570 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 09 49 contact@cinema-leroyal.fr

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English :

L’événement Vaiana, La Légede du bout du monde Rothau a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche