Vaiana, La Légede du bout du monde Rothau
dimanche 30 août 2026 · Rothau
Informations pratiques
Rothau
Vaiana, La Légede du bout du monde
rue des Déportés Rothau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-30 17:00:00
fin : 2026-08-30 19:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Tout public
Répondant à l’appel de l’océan, Vaiana s’aventure pour la première fois par-delà le récif de son île de Motunui. Accompagnée du célèbre demi-dieu Maui, elle embarque pour un voyage inoubliable destiné à permettre à son peuple de retrouver sa prospérité… .
rue des Déportés Rothau 67570 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 09 49 contact@cinema-leroyal.fr
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English :
L’événement Vaiana, La Légede du bout du monde Rothau a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche
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