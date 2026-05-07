Informations pratiques

Pernes-lès-Boulogne

Pernes Rose

salle des Fêtes 5 rue de la Fontaine Pernes-lès-Boulogne Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Participez à une marche solidaire dans le cadre d’Octobre Rose pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Un moment de partage et de sensibilisation. .

salle des Fêtes 5 rue de la Fontaine Pernes-lès-Boulogne 62126 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 86 31 66 38 animation.pernes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Pernes Rose Pernes-lès-Boulogne a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale