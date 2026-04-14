Persepolis, Cinéma Le Méliès, Villeneuve-d’Ascq

Persepolis Dimanche 26 avril, 11h00 Cinéma Le Méliès Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T11:00:00+02:00 – 2026-04-26T13:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T11:00:00+02:00 – 2026-04-26T13:00:00+02:00

Cinéma Le Méliès 11 Rue Traversière, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France https://www.lemelies.fr/

petit déjeuner [Mon défi cinéma]