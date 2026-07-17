Persistence : un atelier sur l’impression d’archives et l’exposition de tirages photographiques, UP Vargas Museum, Quezon City

Informations pratiques

Persistence : un atelier sur l’impression d’archives et l’exposition de tirages photographiques Samedi 3 avril 2027, 10h00 UP Vargas Museum Eastern Manila District

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-03T04:00:00+02:00 – 2027-04-03T11:00:00+02:00

Fin : 2027-04-03T04:00:00+02:00 – 2027-04-03T11:00:00+02:00

Un atelier sur l’impression archivistique et l’exposition d’impressions photographiques présente les œuvres produites par les participants de l’atelier d’impression archivistique, en présentant leurs explorations dans l’impression numérique et la présentation photographique. Développée à travers des sessions axées sur la préparation d’images pour les galeries et les expositions de beaux-arts, l’exposition met en lumière le matériel et les processus techniques impliqués dans la transformation de photographies numériques en tirages prêts à être exposés.

UP Vargas Museum University of the Philippines Diliman Quezon City 1101 3rd District Eastern Manila District

Bicentenaire de la photographie – 2026-2027

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