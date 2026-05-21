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Pétain dictateur ? Vichy Dictature ? | Conférence Centre associatif du Docteur Courty Chamalières

Pétain dictateur ? Vichy Dictature ? | Conférence Centre associatif du Docteur Courty Chamalières mardi 9 juin 2026.

Lieu : Centre associatif du Docteur Courty

Adresse : 2 avenue Bergougnan

Ville : 63400 Chamalières

Département : Puy-de-Dôme

Début : mardi 9 juin 2026

Fin : mardi 9 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Chamalières

Pétain dictateur ? Vichy Dictature ? | Conférence

Centre associatif du Docteur Courty 2 avenue Bergougnan Chamalières Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 18:30:00
fin : 2026-06-09 19:30:00

Date(s) :
2026-06-09

Une conférence de Bénédicte Vergez-Chaignon, historienne française spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et de l’Occupation et biographe de Philippe Pétain.
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Centre associatif du Docteur Courty 2 avenue Bergougnan Chamalières 63400 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 76 23 34  afourtin@clermontmetropole.eu

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English :

A lecture by Bénédicte Vergez-Chaignon, a French historian specializing in the Second World War and the Occupation, and biographer of Philippe Pétain.

L’événement Pétain dictateur ? Vichy Dictature ? | Conférence Chamalières a été mis à jour le 2026-05-21 par Clermont Auvergne Volcans

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