Pétain dictateur ? Vichy Dictature ? | Conférence Centre associatif du Docteur Courty Chamalières
Pétain dictateur ? Vichy Dictature ? | Conférence Centre associatif du Docteur Courty Chamalières mardi 9 juin 2026.
Chamalières
Pétain dictateur ? Vichy Dictature ? | Conférence
Centre associatif du Docteur Courty 2 avenue Bergougnan Chamalières Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 18:30:00
fin : 2026-06-09 19:30:00
Date(s) :
2026-06-09
Une conférence de Bénédicte Vergez-Chaignon, historienne française spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et de l’Occupation et biographe de Philippe Pétain.
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Centre associatif du Docteur Courty 2 avenue Bergougnan Chamalières 63400 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 76 23 34 afourtin@clermontmetropole.eu
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English :
A lecture by Bénédicte Vergez-Chaignon, a French historian specializing in the Second World War and the Occupation, and biographer of Philippe Pétain.
L’événement Pétain dictateur ? Vichy Dictature ? | Conférence Chamalières a été mis à jour le 2026-05-21 par Clermont Auvergne Volcans