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Symbiose Charlotte Rodon | G.M.A.C G.M.A.C Galerie Municipale d’Art de Chamalières Chamalières

Symbiose Charlotte Rodon | G.M.A.C G.M.A.C Galerie Municipale d’Art de Chamalières Chamalières vendredi 29 mai 2026.

Lieu : G.M.A.C Galerie Municipale d'Art de Chamalières

Adresse : 3 avenue Giscard-d' Estaing

Ville : 63400 Chamalières

Département : Puy-de-Dôme

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Tarif :

Chamalières

Symbiose Charlotte Rodon | G.M.A.C

G.M.A.C Galerie Municipale d’Art de Chamalières 3 avenue Giscard-d’ Estaing Chamalières Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-29
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-05-29

Allier l’art et la biologie, tel est le fil conducteur du travail de cet artiste, qui explore notre environnement naturel à travers une expression poétique et sensible.
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G.M.A.C Galerie Municipale d’Art de Chamalières 3 avenue Giscard-d’ Estaing Chamalières 63400 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 30 97 22  galerie@ville-chamalieres.fr

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English :

Combining art and biology is the common thread running through the work of this artist, who explores our natural environment through sensitive, poetic expression.

L’événement Symbiose Charlotte Rodon | G.M.A.C Chamalières a été mis à jour le 2026-05-21 par Clermont Auvergne Volcans

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