Pétanque et soirée concert Céline et Clara Restaurant le Saint-Hilaire Saint-Hilaire-Fontaine vendredi 24 juillet 2026.

Saint-Hilaire-Fontaine

Pétanque et soirée concert Céline et Clara

Restaurant le Saint-Hilaire 16 route de Genève Saint-Hilaire-Fontaine Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:00:00

fin : 2026-07-24 22:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Le restaurant Saint-Hilaire organise une après-midi pétanque suivie d’une soirée barbecue accompagnée d’un concert de Clara et Céline. .

Restaurant le Saint-Hilaire 16 route de Genève Saint-Hilaire-Fontaine 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 58 01 52 51

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English : Pétanque et soirée concert Céline et Clara

L’événement Pétanque et soirée concert Céline et Clara Saint-Hilaire-Fontaine a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Rives du Morvan