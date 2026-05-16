Pétanque et soirée concert Céline et Clara Restaurant le Saint-Hilaire Saint-Hilaire-Fontaine
Pétanque et soirée concert Céline et Clara Restaurant le Saint-Hilaire Saint-Hilaire-Fontaine vendredi 24 juillet 2026.
Saint-Hilaire-Fontaine
Pétanque et soirée concert Céline et Clara
Restaurant le Saint-Hilaire 16 route de Genève Saint-Hilaire-Fontaine Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:00:00
fin : 2026-07-24 22:30:00
Date(s) :
2026-07-24
Le restaurant Saint-Hilaire organise une après-midi pétanque suivie d’une soirée barbecue accompagnée d’un concert de Clara et Céline. .
Restaurant le Saint-Hilaire 16 route de Genève Saint-Hilaire-Fontaine 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 58 01 52 51
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Pétanque et soirée concert Céline et Clara
L’événement Pétanque et soirée concert Céline et Clara Saint-Hilaire-Fontaine a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Rives du Morvan