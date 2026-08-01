Informations pratiques

Roquebrun

PÉTANQUE FÊTE DU CAMPING

rue du temps libre Roquebrun Hérault

Tarif : – – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Rendez-vous aux amateurs, passionnés et curieux au boulodrome du village. Ouvert à tous, cet événement a lieu lors de la fête du camping de Roquebrun.

Rendez-vous aux amateurs, passionnés et curieux au boulodrome du village.

Ouvert à tous, cet événement a lieu lors de la fête du camping de Roquebrun. Pour parfaire ce moment de détente en famille ou entre amis, un repas est proposé (moules, melon/jambon, macaronade, fromage, tarte aux fruits, vin et café), venez nombreux !!

Une tombola aura lieu. .

rue du temps libre Roquebrun 34460 Hérault Occitanie +33 6 41 37 37 60

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English :

We invite enthusiasts, fans, and anyone curious to join us at the village bocce court. Open to everyone, this event takes place during the Roquebrun Campground Festival.

L’événement PÉTANQUE FÊTE DU CAMPING Roquebrun a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC