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Pétanque Généraaaaaale Caserne Mellinet/La Générale Nantes

Pétanque Généraaaaaale Caserne Mellinet/La Générale Nantes

Pétanque Généraaaaaale Caserne Mellinet/La Générale Nantes jeudi 25 juin 2026.

Lieu : Caserne Mellinet/La Générale

Adresse : 31 Rue Gabrielle le Pan de Ligny

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Heure de début : 18:00

Tarif : Prix libre

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-25 18:00 – 23:00
Gratuit : non Prix libre Tout public 

Le tournoi d’exception est de retour pour une quatrième édition ! Apportez vos triplettes et tentez de remporter le prestigieux trophée que tout le quartier convoite !Inscription à prix libre sur place jusqu’à 18h30.Barbecue & buvette

Caserne Mellinet/La Générale Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000


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