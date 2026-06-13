Pétanque Généraaaaaale Caserne Mellinet/La Générale Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-25 18:00 – 23:00

Gratuit : non Prix libre Tout public

Le tournoi d’exception est de retour pour une quatrième édition ! Apportez vos triplettes et tentez de remporter le prestigieux trophée que tout le quartier convoite !Inscription à prix libre sur place jusqu’à 18h30.Barbecue & buvette

Caserne Mellinet/La Générale Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000



Afficher la carte du lieu Caserne Mellinet/La Générale et trouvez le meilleur itinéraire

