Informations pratiques

Saint-Maurice-de-Lignon

Pétanque, retraite aux flambeaux, feu d’artifice et soirée musicale

Salle des Fêtes Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 13:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Concours de pétanque dès 14h, Repas Sarasson à partir de 19h, retraite aux flambeaux à 21h30 suivie du Feu d’Artifice et soirée festive et musicale.

.

Salle des Fêtes Saint-Maurice-de-Lignon 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 31 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Pétanque tournament starting at 2 p.m., Sarasson dinner starting at 7 p.m., torchlight procession at 9:30 p.m. followed by fireworks and a festive evening with live music.

L’événement Pétanque, retraite aux flambeaux, feu d’artifice et soirée musicale Saint-Maurice-de-Lignon a été mis à jour le 2026-07-01 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire