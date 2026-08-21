Petit à petit, Médiathèque intercommunale, Secondigny

Informations pratiques

Petit à petit Jeudi 22 octobre, 10h30 Médiathèque intercommunale Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-22T10:30:00+02:00 – 2026-10-22T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-22T10:30:00+02:00 – 2026-10-22T11:00:00+02:00

Spectacle très jeune à partir de 6 mois.

Médiathèque intercommunale 21 rue de l’Anjou 79130 Secondigny Secondigny 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Nadège Rigalleau