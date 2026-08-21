AGENDA · Secondigny
Petit à petit, Médiathèque intercommunale, Secondigny
jeudi 22 octobre 2026 · Médiathèque intercommunale · Secondigny
Informations pratiques
Petit à petit Jeudi 22 octobre, 10h30 Médiathèque intercommunale Deux-Sèvres
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-22T10:30:00+02:00 – 2026-10-22T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-22T10:30:00+02:00 – 2026-10-22T11:00:00+02:00
Spectacle très jeune à partir de 6 mois.
Médiathèque intercommunale 21 rue de l’Anjou 79130 Secondigny Secondigny 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Nadège Rigalleau
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