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Petit à petit, Médiathèque intercommunale, Secondigny

jeudi 22 octobre 2026 · Médiathèque intercommunale · Secondigny

Petit à petit, Médiathèque intercommunale, Secondigny

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Lieu
Médiathèque intercommunale
Adresse
21 rue de l'Anjou 79130 Secondigny
Ville
79130 Secondigny
Département
Deux-Sèvres

Petit à petit Jeudi 22 octobre, 10h30 Médiathèque intercommunale Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-22T10:30:00+02:00 – 2026-10-22T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-22T10:30:00+02:00 – 2026-10-22T11:00:00+02:00

Spectacle très jeune à partir de 6 mois.

Médiathèque intercommunale 21 rue de l’Anjou 79130 Secondigny Secondigny 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Nadège Rigalleau

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