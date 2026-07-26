VTT et randonnée diurne des mem’pamal Salle Multi-loisirs Secondigny

Informations pratiques

Secondigny

VTT et randonnée diurne des mem’pamal

Salle Multi-loisirs Les Effres Secondigny Deux-Sèvres

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 07:30:00

fin : 2026-09-06 14:30:00

Date(s) :

2026-09-06

Les Mem’Pamal VTT et la Marouette Gâtinaise organisent une journée sportive au départ de la salle multiloisirs de Secondigny !

Plutôt vélo ? Choisissez l’un des 4 parcours, d’une distance de 24km, 32km, 44km ou 51km et partez sur un circuit vallonées en forêt.

Plutôt marche ? Inscrivez-vous à l’un des 2 parcours, 10 ou 16km.

Pensez à votre gobelet !

Ouvert à tous: amateurs, confirmés, familles…etc.

Quel que soit votre choix, plusieurs ravitos ponctuerons votre route et un sandwich sera offert à l’arrivée.

Inscriptions en amont par téléphone et par mail et sur place de 7h30 à 9h. .

Salle Multi-loisirs Les Effres Secondigny 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 58 51 75 mempamalvtt@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : VTT et randonnée diurne des mem’pamal

L’événement VTT et randonnée diurne des mem’pamal Secondigny a été mis à jour le 2026-07-26 par CC Parthenay Gâtine