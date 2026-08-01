Petit Atelier atelier bougies enfants Amilly
mercredi 26 août 2026 · Amilly
Informations pratiques
Amilly
Petit Atelier atelier bougies enfants
Amilly Loiret
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 15:00:00
fin : 2026-08-26 16:30:00
Date(s) :
2026-08-26
Petit Atelier atelier bougies enfants
Eve Crée vous propose d’emmener votre enfant réaliser sa propre bougie personnalisée dans cet atelier ludique et sécurisé pensé spécialement pour les jeunes créateurs ! 25 .
Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire
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English :
Little Workshop Children’s Candle-Making Workshop
L’événement Petit Atelier atelier bougies enfants Amilly a été mis à jour le 2026-07-30 par OT MONTARGIS
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