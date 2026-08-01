Informations pratiques

Amilly

Petit Atelier atelier bougies enfants

Amilly Loiret

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 15:00:00

fin : 2026-08-26 16:30:00

Date(s) :

2026-08-26

Petit Atelier atelier bougies enfants

Eve Crée vous propose d’emmener votre enfant réaliser sa propre bougie personnalisée dans cet atelier ludique et sécurisé pensé spécialement pour les jeunes créateurs ! 25 .

Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire

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English :

Little Workshop Children’s Candle-Making Workshop

L’événement Petit Atelier atelier bougies enfants Amilly a été mis à jour le 2026-07-30 par OT MONTARGIS