Petit ciné Criée La Criée Théâtre National de Marseille Marseille 7e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement

Petit ciné Criée

Mardi 6 avril 2027 à partir de 9h30 et à partir de 14h15.

Jeudi 8 avril 2027 à partir de 9h30 et à partir de 16h. La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 2.5 – 2.5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-06

fin : 2027-04-06

Date(s) :

2027-04-06 2027-04-08

Un temps fort cinéma et musique pour et avec la jeunesse !Enfants

Petits mais costauds, les courts métrages sont à l’honneur à La Criée et se déclinent en 3 événements.





7 avril

Un Ciné-concert famille, en partenariat avec le Festival international Music & Cinema Marseille MCM, sur une musique originale créée et jouée par les élèves du Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille un établissement Campus art Méditerranée.





Le Mini Ciné Criée, des séances scolaires 3 6 ans sélectionnées par le Festival International du Court Métrage de Clermont-Ferrand.





9 avril

Carte blanche aux étudiant·es de la SATIS [ École supérieure publique de Cinéma d’Aix-Marseille Université ] constituée de projections de courts métrages et d’un ciné-concert.







En partenariat avec le Festival international Music & Cinema Marseille (MCM), le Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille, le Festival International du Court Métrage de Clermont-Ferrand, l’École SATIS d’Aix-Marseille Université .

La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A cinema and music highlight for and with young people!

L’événement Petit ciné Criée Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-19 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille