Petit déj philo le futur est-il désirable ? Langres

Petit déj philo le futur est-il désirable ?

Médiatèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Un café fumant, des viennoiseries toutes chaudes… A la médiathèque, l’heure est à la philo. 50 minutes pour prendre de la hauteur par rapport à l’actualité et explorer grâce à Frédéric Pineau, professeur de philosophie, une notion dans l’air du temps . En ce moi de la francophonie, le café philo adapte le thème de l’opération Dis-moi 10 mots 2026 et interroge…le futur !

Public ados-adultes .

Médiatèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr

