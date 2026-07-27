Informations pratiques

Drulhe

Petit-déjeuner

Drulhe Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

Petit-déjeuner, à la salle des fêtes à partir de 8 h. Renseignements 06 73 70 39 07. (Us Pays Alzuréen)

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Drulhe 12350 Aveyron Occitanie +33 6 73 70 39 07

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English :

Breakfast will be served in the community hall starting at 8 a.m. For more information, call 06 73 70 39 07. (Us Pays Alzur%E9en)

L’événement Petit-déjeuner Drulhe a été mis à jour le 2026-07-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)