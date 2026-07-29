UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montaigu-Vendée

PETIT JEU ENTRE AMIS Théâtre Montaigu-Vendée

vendredi 30 octobre 2026 · Montaigu-Vendée

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Ville
85600 Montaigu-Vendée
Département
Vendée
Tarif

Montaigu-Vendée

PETIT JEU ENTRE AMIS Théâtre

Montaigu-Vendée Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 20:30:00
fin : 2026-10-31

Date(s) :
2026-10-30 2026-10-31

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Montaigu-Vendée 85600 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 06 39 17 

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English :

L’événement PETIT JEU ENTRE AMIS Théâtre Montaigu-Vendée a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Terres de Montaigu

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