Petit labo : sobriété numérique, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Saint-Médard-en-Jalles
Petit labo : sobriété numérique, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Saint-Médard-en-Jalles samedi 23 mai 2026.
Petit labo : sobriété numérique Samedi 23 mai, 14h30 Médiathèque Léopold Sédar Senghor Gironde
Réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T14:30:00+02:00 – 2026-05-23T15:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T14:30:00+02:00 – 2026-05-23T15:30:00+02:00
Un atelier interactif pour découvrir comment sont fabriqués les appareils électroniques et réfléchir à leur impact environnemental grâce à des activités ludiques, quiz et débats.
Médiathèque Léopold Sédar Senghor Carré des Jalles, place de la République – Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine https://mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr/iguana/www.main.cls?Surl=accueil [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 18 50 »}]
Dans le cadre du Défi sans écran / En partenariat avec Voix publique
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