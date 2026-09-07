Informations pratiques

« Petit Lascaux Religieux Picard » de LACHAPELLE-SOUS-GERBEROY : fresques et décorations exceptionnelles 12è-20è S (inscription M.H.) / lavoir (19è S) 19 et 20 septembre Église Notre-Dame « petit Lascaux religieux picard » (class. MH) et lavoir – LACHAPELLE-SOUS-GERBEROY Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Église intégralement inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques depuis mars 2011.

début de l’édification : fin du 11ème siècle (église primitive).

Nombreux décors peints entre les 12ème et 20ème siècles, dont :

– une fresque remarquable présentant la légende de Saint-Eustache (14ème S.) dans la chapelle nord,

– une scène de l’Annonciation (vraisemblablement 14ème S. également).

Présentation d’une synthèse de l’étude diagnostique générale de l’église et de ses décors peints ; l’intégralité du rapport relatif à cette étude (rapport de 93 pages rédigé par le cabinet d’architectes NASCA basé à PARIS, sous la direction de M. Judicaël DE-LA-SOUDIÈRE-NIAULT) sera consultable sur place (un exemplaire à la disposition du public). Mise à disposition du public de l’intégralité de l’étude des polychromies, étude menée par Madame Stefania DOTTI de la société ATELIERS RD – COMPIÈGNE (un exemplaire consultable sur place).

Extrait de cette étude : « L’église de LACHAPELLE-SOUS-GERBEROY abrite des décors remarquables, le seul exemple, avec l’église de PONCHON, de peintures murales du Moyen-Âge dans l’OISE. Toute l’église a été sondée à différents endroits. La nef est riche de vestiges : elle abrite 6 campagnes décoratives superposées réalisées entre les 12ème et 20ème siècle. »

Lavoir du 19ème siècle.

« Livre d’or »sur place : les visiteurs sont invités à s’exprimer pour la 6ème année consécutive dans ce livre d’or sur le devenir de cette église pour laquelle un projet de sauvegarde, de restauration et de mise en valeur est lancé par la municipalité (futur lieu culturel, artistique… ?).

Un sablé bruxellois offert à chaque visiteur (dans la limite des stocks disponibles).

Souhait de la municipalité de création d’une association pour ce projet de sauvegarde ;toutes les bonnes volontés sont bienvenues !

Église Notre-Dame « petit Lascaux religieux picard » (class. MH) et lavoir – LACHAPELLE-SOUS-GERBEROY rue de l’Église 60380 LACHAPELLE-SOUS-GERBEROY Lachapelle-sous-Gerberoy 60380 Oise Hauts-de-France 06 48 37 03 60 https://www.lachapelle-sous-gerberoy.com Église intégralement inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques depuis mars 2011 ; début de l’édification : fin du 11ème siècle (église primitive). Nombreux décors peints entre les 12ème et 20ème siècles, dont : – une fresque remarquable présentant la légende de Saint-Eustache (14ème S.) dans la chapelle nord, – une scène de l’Annonciation (vraisemblablement 14ème S. également). Présentation d’une synthèse de l’étude diagnostique générale de l’église et de ses décors peints ; l’intégralité du rapport relatif à cette étude (rapport de 93 pages rédigé par le cabinet d’architectes NASCA basé à PARIS, sous la direction de M. Judicaël DE-LA-SOUDIÈRE-NIAULT) sera consultable sur place (un exemplaire à la disposition du public). Mise à disposition du public de l’intégralité de l’étude des polychromies, étude menée par Madame Stefania DOTTI de la société ATELIERS RD – COMPIÈGNE (un exemplaire consultable sur place). Extrait de cette étude : « L’église de LACHAPELLE-SOUS-GERBEROY abrite des décors remarquables, le seul exemple, avec l’église de PONCHON, de peintures murales du Moyen-Âge dans l’OISE. Toute l’église a été sondée à différents endroits. La nef est riche de vestiges : elle abrite 6 campagnes décoratives superposées réalisées entre les 12ème et 20ème siècle. » Lavoir du 19ème siècle. « Livre d’or » sur place : les visiteurs sont invités à s’exprimer pour la 6ème année consécutive dans ce livre d’or sur le devenir de cette église pour laquelle un projet de sauvegarde, de restauration et de mise en valeur est lancé par la municipalité (futur lieu culturel, artistique… ?). Un sablé bruxellois offert à chaque visiteur (dans la limite des stocks disponibles). Souhait de la municipalité de création d’une association pour ce projet de sauvegarde ; toutes les bonnes volontés sont bienvenues ! Accès par la rue de l’Église

Église intégralement inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques depuis mars 2011.

©RONSEAUX