Petit marché d’Albiez-Montrond Place Opinel Albiez-Montrond
Petit marché d’Albiez-Montrond Place Opinel Albiez-Montrond dimanche 5 juillet 2026.
Petit marché d’Albiez-Montrond
Place Opinel Chef-lieu Albiez-Montrond Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-08-31 12:00:00
Date(s) :
2026-07-05 2026-12-20
Chaque jeudi, les producteurs et artisans locaux se retrouvent sur ce petit marché. Vous y trouverez miels, fromages, charcuteries, tisanes, produits de soins et beauté et diverses créations. Et à 11h, retrouvez Emy, la mascotte qui adore les selfies !
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Place Opinel Chef-lieu Albiez-Montrond 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 30 48
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English :
Every Thursday, local producers and craftsmen come together at this small market. You’ll find honeys, cheeses, charcuterie, herbal teas, beauty products and a variety of creations. And at 11 a.m., meet Emy, the mascot who loves selfies!
L’événement Petit marché d’Albiez-Montrond Albiez-Montrond a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de tourisme Intercommunal Cœur de Maurienne