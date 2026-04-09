Montagnac-sur-Lède

Petit marché de Montagnac sur Lède

Le bourg Montagnac-sur-Lède Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 17:00:00

fin : 2026-04-09 19:00:00

Date(s) :

2026-04-09 2026-05-07 2026-06-04 2026-07-02 2026-08-06 2026-09-03 2026-10-01 2026-11-05 2026-12-03

Découvrez le petit marché alimentaire de Montagnac-sur-Lède de 17h à 19h le 1er jeudi de chaque mois.

Quelques stands d’épicerie sèche, produits laitiers/fromage, vin, fruits et légumes de producteurs.

Marché plus important avec animation musicale sur les dates d’avril, de juillet et d’octobre.

Découvrez le petit marché alimentaire de Montagnac-sur-Lède de 17h à 19h le 1er jeudi de chaque mois.

Quelques stands d’épicerie sèche, produits laitiers/fromage, vin, fruits et légumes de producteurs.

Marché plus important avec animation musicale sur les dates d’avril, de juillet et d’octobre. .

Le bourg Montagnac-sur-Lède 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 48 87 montagnacsurlede@gmail.com

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English : Petit marché de Montagnac sur Lède

Discover the small food market in Montagnac-sur-Lède every Thursday evening from 5pm to 7pm.

A few stalls selling dry groceries, dairy products/cheese, wine, fruit and vegetables from local producers.

L’événement Petit marché de Montagnac sur Lède Montagnac-sur-Lède a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Coeur de Bastides