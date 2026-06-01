Petit marché dominical Place des Aires Orpierre

Orpierre

Petit marché dominical

Place des Aires Autour de la fontaine Orpierre Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-28 09:30:00

fin : 2026-08-30 12:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Durant l’été, le petit marché s’installe autour de la fontaine avec un maraîcher, des confitures, les créations textiles, des couteaux artisanaux et créations en cuir, et certains dimanches les savons et cosmétiques.

.

Place des Aires Autour de la fontaine Orpierre 05700 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 66 30 45 orpierre@sisteron-alpesprovencales.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

During the summer, a small market sets up around the fountain, featuring a produce vendor, jams, textile creations, handcrafted knives, and leather goods, and on some Sundays, soaps and cosmetics.

L’événement Petit marché dominical Orpierre a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Sisteron Buëch