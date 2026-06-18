Petit paysan Les Chevaux du Coat Plourivo
Petit paysan Les Chevaux du Coat Plourivo mardi 28 juillet 2026.
Plourivo
Petit paysan
Les Chevaux du Coat 14B Route de Coat Bruc Plourivo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:30:00
fin : 2026-07-30 12:30:00
Date(s) :
2026-07-28
Un temps pour découvrir et soigner les animaux (poules, cochons d’Inde, chèvres, lapins…) puis découverte des activités avec le poney voltige, jeux avec les poneys, balade. Pour les enfants de 4 à 8 ans. .
Les Chevaux du Coat 14B Route de Coat Bruc Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 39 76
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English :
L’événement Petit paysan Plourivo a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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