Petit paysan Les Chevaux du Coat Plourivo mardi 11 août 2026.

Plourivo

Petit paysan

Les Chevaux du Coat 14B Route de Coat Bruc Plourivo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 10:30:00

fin : 2026-08-13 12:30:00

Date(s) :

2026-08-11

Un temps pour découvrir et soigner les animaux (poules, cochons d’Inde, chèvres, lapins…) puis découverte des activités avec le poney voltige, jeux avec les poneys, balade. Pour les enfants de 4 à 8 ans. .

Les Chevaux du Coat 14B Route de Coat Bruc Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 39 76

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English :

L’événement Petit paysan Plourivo a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol