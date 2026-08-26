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Petite galerie du déclin La Paillette Rennes

mercredi 17 février 2027 · La Paillette · Rennes

Informations pratiques

Début
mercredi 17 février 2027
Fin
mercredi 17 février 2027
Lieu
La Paillette
Adresse
6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes
Ville
Rennes

Petite galerie du déclin La Paillette Rennes Mercredi 17 février 2027, 19h00

Un spectacle de marionnettes en trois tableaux explore avec humour et gravité la fin du monde à travers un bestiaire confronté à la catastrophe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-02-17T19:00:00.000+01:00
Fin : 2027-02-17T20:00:00.000+01:00

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La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Rennes


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