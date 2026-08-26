AGENDA · Rennes
Petite galerie du déclin La Paillette Rennes
mercredi 17 février 2027 · La Paillette · Rennes
Informations pratiques
Petite galerie du déclin La Paillette Rennes Mercredi 17 février 2027, 19h00
Un spectacle de marionnettes en trois tableaux explore avec humour et gravité la fin du monde à travers un bestiaire confronté à la catastrophe.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-02-17T19:00:00.000+01:00
Fin : 2027-02-17T20:00:00.000+01:00
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La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Rennes
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