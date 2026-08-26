Informations pratiques

Petite galerie du déclin La Paillette Rennes Mercredi 17 février 2027, 19h00

Un spectacle de marionnettes en trois tableaux explore avec humour et gravité la fin du monde à travers un bestiaire confronté à la catastrophe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-02-17T19:00:00.000+01:00

Fin : 2027-02-17T20:00:00.000+01:00

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La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Rennes



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