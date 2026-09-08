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Petite marche patrimoniale, Eglise Saint Aignan de Grand Lieu, Saint-Aignan de Grand Lieu

mardi 6 octobre 2026 · Eglise Saint Aignan de Grand Lieu · Saint-Aignan de Grand Lieu

Petite marche patrimoniale, Eglise Saint Aignan de Grand Lieu, Saint-Aignan de Grand Lieu

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mardi 6 octobre 2026
Lieu
Eglise Saint Aignan de Grand Lieu
Adresse
Rue des Frères Rousseau, Saint-Aignan de Grand Lieu
Ville
44860 Saint-Aignan de Grand Lieu
Département
Loire-Atlantique

Petite marche patrimoniale Mardi 6 octobre, 14h30 Eglise Saint Aignan de Grand Lieu Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-06T14:30:00+02:00 – 2026-10-06T15:30:00+02:00
Fin : 2026-10-06T14:30:00+02:00 – 2026-10-06T15:30:00+02:00

Venez découvrir quelques lieux historiques de la commune (Église, fontaine Saint-Rachoux, Piéta) en marchant ! Rendez-vous à 14h30, place de l’Église. Dans le cadre de la Semaine bleue.

Eglise Saint Aignan de Grand Lieu Rue des Frères Rousseau, Saint-Aignan de Grand Lieu Saint-Aignan de Grand Lieu 44860 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Venez découvrir quelques lieux historiques de la commune (Église, fontaine Saint-Rachoux, Piéta) en marchant ! Rendez-vous à 14h30, place de l’Église. Dans le cadre de la Semaine bleue.

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