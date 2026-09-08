Petite marche patrimoniale, Eglise Saint Aignan de Grand Lieu, Saint-Aignan de Grand Lieu
mardi 6 octobre 2026 · Eglise Saint Aignan de Grand Lieu · Saint-Aignan de Grand Lieu
Informations pratiques
Petite marche patrimoniale Mardi 6 octobre, 14h30 Eglise Saint Aignan de Grand Lieu Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-06T14:30:00+02:00 – 2026-10-06T15:30:00+02:00
Fin : 2026-10-06T14:30:00+02:00 – 2026-10-06T15:30:00+02:00
Venez découvrir quelques lieux historiques de la commune (Église, fontaine Saint-Rachoux, Piéta) en marchant ! Rendez-vous à 14h30, place de l’Église. Dans le cadre de la Semaine bleue.
Eglise Saint Aignan de Grand Lieu Rue des Frères Rousseau, Saint-Aignan de Grand Lieu Saint-Aignan de Grand Lieu 44860 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Venez découvrir quelques lieux historiques de la commune (Église, fontaine Saint-Rachoux, Piéta) en marchant ! Rendez-vous à 14h30, place de l’Église. Dans le cadre de la Semaine bleue.