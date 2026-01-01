Petites histoires pour petites oreilles Kaysersberg Vignoble
Petites histoires pour petites oreilles Kaysersberg Vignoble mercredi 21 janvier 2026.
Petites histoires pour petites oreilles
2 avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin
Début : Mercredi 2026-01-21 10:00:00
2026-01-21 2026-05-20 2026-06-17
Lecture de livres, de kamishibaÏs et de tapis à histoires pour les enfants dès l’âge de 1 an et jusqu’à l’âge de 4 ans.
Faites découvrir à vos enfants le bonheur de la lecture avec nos albums, tapis d’histoires et kamishibaïs.
2 avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 35 35 mediatheque@cc-kaysersberg.fr
English :
Reading books, kamishibais and story mats for children from age 1 to 4.
