Petites lectures, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Saint-Médard-en-Jalles
Petites lectures, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Saint-Médard-en-Jalles mercredi 17 juin 2026.
Petites lectures Mercredi 17 juin, 10h30 Médiathèque Léopold Sédar Senghor Gironde
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-17T10:30:00+02:00 – 2026-06-17T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-17T10:30:00+02:00 – 2026-06-17T11:00:00+02:00
Isabelle, Iris et Thibaut vous donnent rendez-vous pour un voyage au pays des histoires où leurs coups de coeur et leur imagination guideront chaque lecture.
Médiathèque Léopold Sédar Senghor Carré des Jalles, place de la République – Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine https://mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr/iguana/www.main.cls?Surl=accueil [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 18 50 »}]
Un beau voyage au pays des histoires
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