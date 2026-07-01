UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Unieux

Petites magies et jeux de Nature – Gorges de la Loire, Les Echandes, Saint-Etienne, Unieux

mardi 14 juillet 2026 · Les Echandes, Saint-Etienne · Unieux

Petites magies et jeux de Nature – Gorges de la Loire, Les Echandes, Saint-Etienne, Unieux

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Lieu
Les Echandes, Saint-Etienne
Adresse
45°24'49.5"N 4°14'45.5"E
Ville
42240 Unieux
Département
Loire
Tarif
Sur inscription

Petites magies et jeux de Nature – Gorges de la Loire Mardi 14 juillet, 15h00 Les Echandes, Saint-Etienne Loire

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-14T15:00:00+02:00 – 2026-07-14T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-14T15:00:00+02:00 – 2026-07-14T17:00:00+02:00

Découvrez la nature en devenant magicien ? C’est possible. A travers quelques tours et jeux avec des éléments naturels, découvrez la richesse des Gorges de la Loire.
Dès 6 ans, enfants accompagné.e.s.

Merci de communiquer lors de votre inscriptions vos besoins liées à votre handicap.
Accessible à un public en situation de handicap auditif s’il est accompagnée d’une personne traductrice.

Une animation organisée dans le cadre de notre partenariat avec le Syndicat Mixte des Gorges de la Loire sur le site de la Réserve Naturelle Régionale.

Les Echandes, Saint-Etienne 45°24’49.5″N 4°14’45.5″E Unieux 42240 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/agenda/petites-magies-et-jeux-de-nature-gorges-de-la-loire/ »}] [{« link »: « https://www.smagl.com/gorges-loire-smagl.html »}, {« link »: « https://www.reserve-regionale-gorges-loire.fr/Calendrier-des-animations-rnr-art-56.html »}]
Découvrez la nature en devenant magicien ? C’est possible. A travers quelques tours et jeux avec des éléments naturels, découvrez la richesse des Gorges de la Loire. réserve naturelle RNR

B. Jankowiak

À voir aussi à Unieux (Loire)