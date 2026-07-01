Petites magies et jeux de Nature – Gorges de la Loire, Les Echandes, Saint-Etienne, Unieux

Informations pratiques

Petites magies et jeux de Nature – Gorges de la Loire Mardi 14 juillet, 15h00 Les Echandes, Saint-Etienne Loire

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-14T15:00:00+02:00 – 2026-07-14T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-14T15:00:00+02:00 – 2026-07-14T17:00:00+02:00

Découvrez la nature en devenant magicien ? C’est possible. A travers quelques tours et jeux avec des éléments naturels, découvrez la richesse des Gorges de la Loire.

Dès 6 ans, enfants accompagné.e.s.

Merci de communiquer lors de votre inscriptions vos besoins liées à votre handicap.

Accessible à un public en situation de handicap auditif s’il est accompagnée d’une personne traductrice.

Une animation organisée dans le cadre de notre partenariat avec le Syndicat Mixte des Gorges de la Loire sur le site de la Réserve Naturelle Régionale.

Les Echandes, Saint-Etienne 45°24’49.5″N 4°14’45.5″E Unieux 42240 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/agenda/petites-magies-et-jeux-de-nature-gorges-de-la-loire/ »}] [{« link »: « https://www.smagl.com/gorges-loire-smagl.html »}, {« link »: « https://www.reserve-regionale-gorges-loire.fr/Calendrier-des-animations-rnr-art-56.html »}]

Découvrez la nature en devenant magicien ? C’est possible. A travers quelques tours et jeux avec des éléments naturels, découvrez la richesse des Gorges de la Loire. réserve naturelle RNR

B. Jankowiak