Petites visites accompagnées des 3 expositions en cours Frac Bretagne Rennes Samedi 23 mai, 20h00 Ille-et-Vilaine

Réservation sur place, dans la limite des places disponibles

C’est le dernier week-end pour visiter les expositions de printemps au Frac Bretagne ! Pour la Nuit européenne des Musées, elles sont ouvertes jusqu’à minuit.

C’est le dernier week-end pour visiter les expositions de printemps au Frac Bretagne ! Pour la Nuit européenne des Musées, elles sont ouvertes jusqu’à minuit.

Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur les expositions, de courtes visites vous sont proposées toutes les 30 minutes.

Exposition [Lucinda Childs – _danser page à la main_](https://www.fracbretagne.fr/fr/exposition-rennes-2026-lucinda-childs/) | À 20h et 22h | durée : 30 minutes

→ Départ à l’entrée de l’exposition

Lou Forster, commissaire de l’exposition sera également présent pour répondre à vos questions

Exposition [Francesc Ruiz – _Les boules de poils de la SPA surfent sur des camions !_](https://www.fracbretagne.fr/fr/exposition-rennes-2026-frances-ruiz/) | À 21h et 23h | durée : 30 minutes

→ Départ à l’entrée de l’exposition

Exposition [_Baz’Art !_](https://www.fracbretagne.fr/fr/exposition-bazart/) | À 20h30, 21h30 et 22h30 | durée : 30 minutes

→ Départ dans le hall d’accueil

La visite sera assurée par les étudiantes et étudiants de première année du Master Métiers et arts de l’exposition de l’Université Rennes 2 qui ont imaginée cette exposition.

→ [Tout le programme de la Nuit européenne des musées au Frac Bretagne](https://www.fracbretagne.fr/fr/fac_evenement/nuit-des-musees-2026-2/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-23T23:29:00.000+02:00

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http://www.fracbretagne.fr

Frac Bretagne 19 avenue André Mussat, 35000 Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

+33299373793

Frac Bretagne, Rennes © Studio Odile Decq/ADAGP, Paris 2026



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